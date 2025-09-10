第1子妊娠中の日本テレビ郡司恭子アナウンサー（35）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。キャミソール姿を公開した。郡司アナは「まずいまた全然フィードあげてないと、カメラロールから探し出した」とつづり、涼しげな青のキャミソールドレスを着用した姿を披露。続けて「まだロングヘアのころ」だと明かした。また「朝晩の風がちょっと秋っぽくなってきたような今日のこの頃ですね」と近況を記した。郡司アナは、先月