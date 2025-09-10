タレント大沢あかね（40）が9日までにインスタグラムを更新。タレント藤井隆（53）とのツーショットを公開した。大沢は「ナンダカンダ、、、隆とはこうしてカッコつけて生きていくんだとおもう、、」と記し、2人でポーズを決めるツーショットを投稿。「そう、それが私たちのスタイル」と続けた。ハッシュタグを付け「#兄さん」とした藤井について、「#初めて会ったのは#私が10代#マシューtv#だった気がする」と明かした。フォロ