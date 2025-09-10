歌手の和田アキ子（75）が9日までにインスタグラムを更新。大物芸人とのツーショットを公開した。和田は「TBS『アッコにおまかせ!』終わって、新幹線飛び乗って、さんまの古希のお祝いのフェスに行ってきました」と、大阪・関西万博で行われた、タレント明石家さんま（70）のスペシャルフェス「さんまPEACEFUL PARK2025＠大阪・関西万博」に、番組出演後に駆けつけたことを報告した。さんまの肩に手を添え、ピースするツーショット