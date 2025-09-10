元NMB48の渋谷凪咲（28）が9日までに自身のインスタグラムを更新。コンサート参戦ショットを公開した。渋谷は「松田聖子さん45th anniversary Live日本武道館コンサート!」と切り出し、会場前で手を挙げ笑顔の様子などを披露。「もう胸がいっぱいでいっぱいで、自然と涙も溢れて溢れて、心も身体も細胞レベルで感動しました」と感想を記し「生の歌声とお姿を自分の目と耳で触れられて、生きてて良かったと思えました」などと続け