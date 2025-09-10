元海上自衛官の男2人がe-Taxで嘘の確定申告をし、還付金約1400万円をだまし取った疑いで逮捕されました。元海上自衛官の男2人は2023年度分と2024年度分の2度にわたり、e-Taxで嘘の確定申告をして還付金約1400万円をだまし取った疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、男らは、所得が約200万円だったにもかかわらず、本来勤務していない会社で働いていたと装って嘘の確定申告をして、還付金を受け取っていました。警察は、