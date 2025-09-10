女優の高島礼子（61）が9日までに、インスタグラムを更新。一日警察署長を務め、制服姿を公開した。8日に大阪府警南署の一日署長を務めた高島は、「秋の全国交通安全運動一日南警察署長を努めさせていただきました」と報告。制服姿で敬礼する様子などを披露し「平日の昼にお集まりいただき突然のインスタライブも見にきて下さりありがとうございます」と感謝した。フォロワーからは「制服姿がとてもお似合いで、キマってます」「