オンラインで確定申告ができる国税庁のシステム、「e-Tax」でウソのデータを入力し、還付金1400万円あまりをだまし取ったとして元海上自衛隊員の男2人が逮捕されました。捜査関係者によりますと、いずれも東京都に住む元海上自衛隊員の三上淳平容疑者（29）と山本裕也容疑者（23）は去年1月から今年1月にかけて、「e-Tax」で去年と2023年分の確定申告をする際、ウソの内容を入力し、還付金1400万円あまりをだまし取った疑いがもた