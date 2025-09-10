Bleeping Computerは9月7日(米国時間)、「Google to make it easier to access AI Mode as default」において、Google検索のAIモードがまもなくデフォルトになる可能性があると伝えた。これはGoogle AI Studioのプロダクトリードを務めるLogan Kilpatrick氏の投稿で明らかになったこと。ただし、その約2日後にはGoogle検索の製品バイスプレジデントを務めるRobby Stein氏が、すべてのユーザーが対象ではないと補足した。Google to