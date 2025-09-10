◇国際親善試合米国―日本（９日・米オハイオ州コロンバス）【コロンバス（米オハイオ州）９日＝金川誉】日本が、米国遠征の第２戦となる米国戦を０―１で折り返した。６日のメキシコ戦からスタメンを総入れ替えして試合を迎えた。この日も高い位置からプレッシャーをかけてリズムを作ると、ウイングバックのＭＦ望月ヘンリー海輝と、シャドーに入ったＭＦ伊東純也がいる右サイドを起点に攻める。前半９分、同サイドのタッ