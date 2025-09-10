◆米マイナー３Ａオクラホマシティー―サクラメント（９日、米オクラホマ州オクラホマシティー＝チカソーブリックタウンボールパーク）右肩痛のため６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしているドジャース・佐々木朗希投手（２３）が９日（日本時間１０日）、３Ａで５度目のリハビリ登板となるジャイアンツ傘下サクラメント戦に先発し、２回に今季最速となる１００・６マイル（約１６１・９キロ）をマークした。ロバーツ監督