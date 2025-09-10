【メジャーリーグ通信】【鈴村氏コラム】MLBコミッショナーがしつこく訴える「球団拡張案」の真の狙いとは？第2次政権の発足以来、ドナルド・トランプがスポーツ界との距離を縮めている。中でも積極的に関与しているのが大リーグである。今年4月にはコミッショナーのロブ・マンフレッドと面会してピート・ローズの永久追放処分からの復権を求めると、5月に大リーグ機構がローズの処分の解除を決定した。さらに8月24日には、