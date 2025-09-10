健康診断や人間ドックでおなじみの検査の一つである「血液検査」。検査を受けるにあたって「採血」をした際、「気分が悪くなった」経験がある人は少なくないのではないでしょうか。実際、SNSなどでは「採血の後は頭がクラっとする」「毎回しばらく休ませてもらってる」といった声がありますが、一方で「全然平気だわ」「何本も採血した後でもスタスタ歩いてる」など、そうした経験がない人もいます。採血で「気分が悪くなる人