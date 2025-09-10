#8日、ドイツ・ミュンヘンのコンベンションセンターで開かれた欧州最大のモーターショーIAA2025。中国の電気自動車メーカー、小鵬のブースには数百人が集まった。何小鵬会長が「電動化後の『人工知能（AI）定義モビリティ』に集中する」と話すと観覧客は歓声をあげた。小鵬のヒューマノイドロボット「アイアン」と小型電気自動車「ニューP7」の前は人だかりが絶えなかった。この日中国最大自動車メーカーBYDのステラ・リー副社長は