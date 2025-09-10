IT大手アップルは9日、AI＝人工知能が自動で構図を調整するフロントカメラを搭載した新型のiPhone17を発表しました。iPhone17はAI機能がさらに強化されていて、フロントカメラで撮影する際、グループ写真の全員をフレームにおさめるなどAIが自動で構図を調整する機能が搭載されました。アップル独自の技術によって画面に傷が付きにくくなったほか、バッテリーの持続時間も長くなりました。また、厚さ5.6ミリとiPhone史上最も薄いiP