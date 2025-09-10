「ドジャース−ロッキーズ」（９日、ロサンゼルス）ドジャースの公式Ｘ（旧ツイッター）が「ブルーの選手たちとフォトデー」とつづり、グラウンドでの写真撮影の様子を投稿した。フリーマンと並んだ大谷が少し首を傾けてレンズに視線を向ける写真や、山本が金彗成との２ショットを自撮りする写真。逆光のカーショーが気合の入った表情を見せたり、スネルがＶサインで笑顔を見せる写真もポストされた。フォロワーからは「良