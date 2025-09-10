―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第548回をよろしくお願いします。◆大好評「MUJI Labo」の注目新作昨年、リブランディングしたMUJI Labo。今回は最近発売された2025AW品からおすすめを5つ紹介します◆「ブランドものがこの値段」という感覚・紳士ナイロンワークブルゾン 1万9900円「無印のく