タレントのスマイリーキクチ（53）が25日、X（旧ツイッター）を更新。「闇堕ちしたおじさんたち」に言及した。キクチは「『この人が嫌い』そう思った瞬間、ネット検索して悪評をかき集め、自分の理想に見合った悪人像を創り上げる。アルゴリズムもフィルターバブルの仕組みを知らないと誹謗中傷や陰謀論の闇に一瞬で落ちる。憎しみ依存だから簡単には抜け出せない」とつづった。そして「そんな闇堕ちしたおじさんたちを山ほど見て