普段、何気なくテレビや芸能ニュースを眺めていて、疑問や不思議に思うことがあるだろう。そこには制作現場に携わる人間のみが知り得る“法則”が見え隠れする。『博士ちゃん』『神業チャレンジ』『ケンミンSHOW』などに参加する放送作家歴20年、現代バラエティ番組を知るデーブ八坂がそれらの謎について明朗回答する。◆アイドルがテレビで告白した「複雑な生い立ち」8月30・31日に放送された『24時間テレビ』（日本テレビ系）。