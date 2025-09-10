俳優渡辺哲（75）が9日、ひとり芝居「カクエイはかく語りき」の東京公演初日を下北沢ザ・スズナリで上演した。国民的人気を博した政治家でありながらロッキード事件で刑事被告人となり、1993年（平5）に75歳で亡くなった田中角栄元首相を演じる。2018年（平30）の上演作に、角栄元首相が亡くなった75歳になって7年ぶりに挑んだ。1時間15分、たった1人で舞台に出ずっぱりで、退任が決まった石破茂首相の“政治の師”の生きざまを浮