湯沢市で、畑のトウモロコシ約60本が食べられているのが見つかりました。クマによる被害とみられています。湯沢警察署の調べによりますと9日午前、湯沢市の80代の男性が湯沢市小野字下川原にある畑を確認したところ、栽培していたトウモロコシ約60本が食べられているのを見つけました。畑には、クマのものと思われる足跡が残っていました。8日の午後5時半ごろから9日午前10時ごろまでに被害にあったとみられています。警察は、関係