フロントに大きな「VW」の丸いロゴ、まん丸のライト……フォルクスワーゲンの「Type2（ワーゲンバス）」は、キッチンカーやコーヒーカーなどとして日本でもよく使われている、かわいらしいバンです。そのワーゲンバスを電気自動車にして復活させたのが、日本でも6月から販売が始まった「ID.Buzz」。Type2のポップでかわいらしいデザインを継承しているのですが、トレードマークの丸目ではなく、ライトはキリッと切れ長のデザインに