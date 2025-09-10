観光名所が豊富な静岡県には、月を楽しめる絶景スポットも多数存在します。All About ニュース編集部では、2025年9月1〜2日の期間、全国20〜60代の男女228人を対象に、中部地方のお月見スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「静岡県のお月見スポット」ランキングの結果をご紹介します。【7位までの全ランキング結果を見る】2位：三保松原／47票世界文化遺産・富士山の構成資産として知られる