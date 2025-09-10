性犯罪者の家族は社会から激しいバッシングにさらされる。西川口榎本クリニック副院長で精神保健福祉士・社会福祉士の斉藤章佳さんは「『うちの家族に限ってありえない』と思うのが人情だが、ある日突然、加害者家族となる可能性は確実に存在している」という――。※本稿は、斉藤章佳『夫が痴漢で逮捕されました性犯罪と「加害者家族」』（朝日新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PonyWang※写真はイメージで