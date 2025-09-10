アイドルグループ・乃木坂46のメンバーが、JA全中（全国農業協同組合中央会）のショート動画に出演し、きょう10日から10月22日までの7週間、毎週水曜にTikTokや特設ウェブサイトで順次配信される。【ライブ写真51枚】10回目の神宮！最高の笑顔を見せる乃木坂46国産食材の魅力を広く発信するショート動画となり、乃木坂46のメンバーが国産食材に関するクイズに挑戦したり、“推し食材”を使った料理を食べ比べたり、その魅力に