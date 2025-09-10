【ワシントン共同】トランプ米大統領は9日、自身の交流サイト（SNS）に「今後数週間のうちに良い友人であるインドのモディ首相と話をする。楽しみだ」と投稿した。関係悪化が懸念されている両国だが、貿易障壁の解消に取り組むと明かし、停滞している関税交渉の進展に期待感を示した。トランプ政権は8月、ロシア産原油を購入していることへの制裁として追加関税を50％に引き上げ、インドはこれに強く反発していた。米国とイ