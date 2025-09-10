気象台は、午前9時23分に、大雨警報（浸水害）を佐世保市（宇久地域を除く）に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長崎県・佐世保市（宇久地域を除く）に発表 10日09:23時点南部では、10日昼前まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。南部では10日昼前まで、北部では10日昼過ぎまで、低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐世保市（宇久地域を除く）□大雨警報【発表】・土砂災害