9月10日午前8時ごろ、路面電車・熊本市電の西辛島町交差点（熊本市中央区）で、熊本市電用の信号が表示されなくなりました。 市交通局は、大雨や落雷との関連がないかを調べています。 信号は現在すでに復旧していますが、熊本市電は運行に遅れが生じています。 （9月10日午前9時時点）