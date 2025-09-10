オリオールズの菅野智之投手（３５）が９日（日本時間１０日）、本拠地でのパイレーツ戦前にキャッチボールを再開させた。オリオールズ戦のテレビ中継を行っているＭＡＳＮのロック・クバッコ記者が自身のＸ（旧ツイッター）に「菅野智之は足が思ったほど腫れなかったと話した。次回の先発登板が可能」と投稿した。先発した７日（同８日）のドジャース戦の４回無死一塁で、キム・ヘソン（金慧成）の打球を右足に受けて途中降板