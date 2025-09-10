２０２６年北中米Ｗ杯欧州予選（９日＝日本時間１０日）で、ポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウド（４０＝アルナスル）は、３―２で勝利したハンガリー代表戦でＰＫを決め、Ｗ杯予選世界最多となる３９得点目をマークした。Ｃ・ロナウドは１―１で迎えた後半１３分にペナルティーエリア内で放ったシュートがＤＦの手に当たってＰＫを獲得すると、自らキッカーを務め、左隅に決めた。代表通算１４１得点目で自らの持つ代