「忘れよう」と自分に言い聞かせるほど頭から離れない元カノの思い出。仕方のないこととはいえ、いつまでも未練タラタラでは次の恋も見つけられないので、上手に気分を切り替えたいものです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「さあ、次行こう！元カノを忘れるために実践したいこと」をご紹介します。【１】とにかく酒を飲んで寝る「寝ている間は考えなくてもすむから」（20代男性）というように、