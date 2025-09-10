河合優実が大ブレイクすることは、ほとんど確信に近いものだった。何をどう演じても今の彼女は、MVPに輝きまくる存在だ。時の人になった河合優実が、朝ドラ『あんぱん』（NHK総合）で演じる妹役は、俳優としてのコンディションが特にいい気がする。本作には、そそと控えめで凛とした河合優実の演技を味わう醍醐味がある。コラムニスト・加賀谷健が解説する。◆第22週のMVPは蘭子のさりげない一言今田美桜主演の朝ドラ『あ