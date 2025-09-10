8月30日、31日に放送された『24時間テレビ48ー愛は地球を救うー』（日本テレビ系）。同番組内企画の横山裕（SUPER EIGHT）によるャリティーマラソン「子ども支援マラソン」では7億40万8600円を集めた。同じ放送終了時で募金額を比較すると、一昨年が2億2,223万8,290円、昨年が4億3,801万4,800円だったことから、あらためて横山、そしてSTARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ事務所／以下、SE社）のパワーを見せつけられる形とな