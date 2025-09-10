女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年9月8日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝異性の友人に「将来、お互いに独身だったら結婚しようか」と軽々しく言った経験のある人は多いのではないでしょうか。たいていは冗談やノリで言っていることが多く、そのほとんどは実際には結婚に発展していないはずです。しかし、その冗談を