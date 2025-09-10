警察庁が「自転車ルールブック」を公表！ 自転車の取り締まり方針はいかに？2026年4月1日から、自転車の交通違反に対しても自動車と同様に「青切符」が導入されます。これに先駆けて警察庁は2025年9月4日に「自転車ルールブック」を公表しましたが、どのような違反が青切符による取り締まりの対象となるのでしょうか。自転車もスマホを見ながらの運転は「青切符」の対象に！（画像はイメージ／PIXTA）【画像】これが新しい「道