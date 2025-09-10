著者・のむすん／悩める女子マンガ(@nomusun777)さんの知人の体験談。主人公・ゆきのは、ハーフの彼・クリスに一目ぼれし順調に交際します。しかし、ふたを開けると無職ギャンブル・浮気と最悪。浮気の言い訳をするクリスに、ゆきのはきっぱりと別れを告げます。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『超イケメン彼氏はダメ男?!』をごらんください。 &#16