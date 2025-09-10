大阪府豊中市は９日、上司に暴言を放ったなどとして、市資産管理課の男性職員（５３）を停職１か月の懲戒処分とし、主査から主事に１階級降任させたと発表した。発表では、男性職員は今年６月、中指を立てるようなしぐさをしたとして同課の課長が注意したところ、「偉そうに言うな」などと大声で暴言を放ち、職場の秩序を乱した。昨年３〜５月には、職場のノートパソコンで業務に関係のないショッピングやグルメなどのインター