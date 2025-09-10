9日の夜に発生した強盗事件で、逃げている犯人は60代くらいの男で、水色っぽい長そでの上着、紺色のチョッキのようなものを着ていたことがわかりました。 【画像】500円が奪われたコインランドリー 男はカネを奪ったあと、水色っぽい車で逃げ現在も逃走中です。警察が公式SNSなどで付近の住民に戸締りを徹底するよう呼びかけています。 警察によりますと、9日の午後9時40分ごろ、コインランドリーの駐車場でカネが