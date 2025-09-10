西鉄によると、10日午前7時33分ごろ、天神大牟田線宮の陣駅で乗客混雑によるダイヤ乱れが発生した。同8時33分現在、同線（太宰府線・甘木線含む）で列車遅れが発生している。同11時13分現在、通常ダイヤに復旧した。▶西鉄・運行情報