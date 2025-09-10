キルタイムコミュニケーションは、ブリーゼコミックス『オーガ令嬢は力がお好き〜竜の血を引く公爵令嬢、オーガよりも強くなったので婿探しに出る〜1』を2025年9月12日に発売する。美しい金の髪、竜の血族の証である瞳を持つ公爵令嬢はとっても脳筋。脳筋最強令嬢が立ちはだかる問題を力(物理)で解決していくラブストーリーより待望の第1巻が登場する。私より強い婿を探しに行くぞ……長く行方不明であった『竜』の血を引く公爵家