9月9日夜、静岡県富士宮市の県道で、犬の散歩中に転倒した男性が乗用車にはねられ死亡する事故がありました。 9日午後7時半頃、富士宮市大岩の県道で、近くに住む男性（75）が、犬の散歩中に転倒し、そこに走って来た乗用車にはねられました。 この事故で、男性は頭にけがをし、運ばれた病院で死亡が確認されました。乗用車を運転していた同市の無職の女性（70）にけがはありませんでした。 警察によりますと、事故を目撃した通