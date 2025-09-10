静岡県藤枝市に住む60代の男性が、福岡県警の警察官などをかたる男に1800万円をだまし取られる特殊詐欺事件がありました。 被害に遭ったのは、藤枝市に住む会社員の60代の男性です。 警察によりますと、2025年6月中旬、男性宅の固定電話に福岡県警の警察官をかたる男から「詐欺の犯人を捕まえたところ、あなたのキャッシュカードがありました。あなたが口座を売ったんじゃないですか？」と電話があり、その後、LINEを通じ