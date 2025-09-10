「よこはまチャチャ」などで知られるシンガー・ソングライターの小野サトルさん（小野さとる、本名 小野覚さん）が、2023年3月24日に肺炎のため亡くなっていたことがわかった。享年62。有限会社ラスト、ラストエンターテインメントレーベル、ラスト音楽出版が10日、発表した。【写真】2016年…元気にレコーディングする小野サトルさん同社は発表で「あまりにも大きな存在であった小野さんとの突然の別れを受け止めることができ