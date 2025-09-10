キルタイムコミュニケーションは、シャイニーコミックス『10年前にタイムリープして幼馴染のお嬢様を助けたら許嫁になりました1』(原作：じゅうぜん、漫画：煎餅)を2025年9月12日に発売する。限界社畜が悲劇のヒロインを絶対に幸せにする！ニコニコ漫画月間ランキング第1位も獲得した、話題沸騰のタイムリープラブコメ待望の第1巻が登場する。日々の労働で限界を迎えた社畜の榎並柊介は、ある日駅のホームで倒れてしまう。その時、