¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¤Î´äºê¤¦Âç¤¬8·î26Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°¡Û¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÁêÊý¡¦ËêÈø¥æ¥¦¥¹¥±¤Ë¥­¥ì¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡¦´äºê¤¦Âç¡û¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡¦ËêÈø¡Ö¤¦Âç¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Þ½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾ÐÂç³Ø¤Î¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î´Ø·¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡£´äºê¤¬¡¢¡ÖËêÈø¤Ã¤Æ°Õ³°¤ÈÅÜ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¶§Ë½¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ËêÈø¤Ï¡¢¡Ö¤¦Âç¤µ¤ó¤ÎÁ°