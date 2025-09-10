ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が8日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。投手・大谷翔平について語った。デーブ・ロバーツ監督(C)AbemaTV,Inc.○「翔平を全力投球させることができる段階にきた」8月27日(日本時間28日)のレッズ戦で749日ぶりの復活勝利を収めた大谷翔平。試合後の大谷の様子について、ロバーツ監督は「翔平の気持ちが高ぶっていたとは思わない」と明かし、「自分の仕事として取り組ん