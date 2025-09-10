ヤマハ発動機販売は2026年2月27日、「YZF-R1 レースベース車」(2026年モデル)を予約期間限定の受注生産で発売する。「YZF-R1 レースベース車」マットダークグレーメタリック6。画像は海外で撮影されたものを一部合成しているため細部が異なる今回の「YZF-R1 レースベース車」は、2025年モデルのスーパースポーツ「YZF-R1」(欧州仕様)をベースにレースなどサーキット用途に配慮したモデル。車体の安定性に寄与するウイングレット、