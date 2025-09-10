コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングはこのほど、NX商事を主たる構成員とした「東京港におけるShip to Shipを用いた船舶向けバイオ燃料供給事業」に参画することを発表した。東京湾における"Ship to Ship"を用いた船舶向けバイオ燃料供給事業○■NX商事を中心とした枠組みに参画、「ゼロエミッション東京」の実現に貢献同事業は、東京都および公益財団法人東京都環境公社が連携し、バイ