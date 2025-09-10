車、ビル、線路、冷蔵庫、フライパンなど、普段の生活になくてはならない「鉄」。そこでこの連載では、鉄の魅力や鉄にまつわる環境問題まで、鉄に関する面白さを初級編、中級編、上級編で紹介していく。■鉄の重さってほかの金属に比べてどれくらい?正解は、下にスクロールをしてチェック!■正解はこちら!一辺1?の立方体の重さを比重といいます。基準になるのは4℃の蒸留水で、これが1gです。鉄は7.87gになります。鉄より比重の軽