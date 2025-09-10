◆あらすじ美術系大学のゲームサークルに所属する絵島あやが抱える悩みの種。サークルの後輩である海堂が、絵島への好意を隠さないでいながら、絵島をヒロインにした恋愛ゲームの制作に熱を上げていた。ときにはエッチな内容まで……ゲームの「絵島さん」ばかりかわいがる海堂が気に入らない絵島は、現実の自分を見てもらうため、あの手この手で攻勢をしかける。憧れの女性をゲーム化したい男VSゲームじゃなく自分を見てほしい女の