ＮＹ原油時間外取引上昇、トランプ氏が欧州に対露圧力強化を要請 東京時間08:41現在 ＮＹ原油先物10 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝63.09（+0.46+0.75%） NY原油は時間外で上昇、トランプ米政権が対露制裁を検討している。 欧州連合に中国とインドに対し最大100%関税を課すよう要請しているほか、ロシアの金融セクターや銀行、大手石油会社に追加制裁を科す準備をしている。 欧州連合に制裁の協